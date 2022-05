Lecce, la cerimonia di inaugurazione dell'ascensore del campanile di Piazza Duomo

Un ascensore per il cielo. Al via l’ascensore panoramico del campanile del Duomo a Lecce, che oggi è inaugurato, e da domani sarà accessibile a tutti. In poco più di 40 secondi si potranno raggiungere 50 metri di altezza. Tecnologia e cultura per la valorizzazione del territorio. Il progetto, per un valore complessivo di 1.2 milioni di euro, è stato interamente finanziato dalla Cooperativa Sociale ArtWork grazie ad un mutuo stipulato con Banca Popolare Pugliese nell’ambito del Titolo II della Regione Puglia. Il campanile è alto 70 metri, si potrà raggiungere l’altezza di 50 metri dove 4 balconi panoramici consentiranno di gustare a 360 gradi il panorama anche utilizzando binocoli con sensori multimediali. Sarà accessibile anche per i disabili. Si tratta di una struttura autoportante non collegata alle scale, le 4 travi d’acciaio che sorreggono l’impianto non toccano i gradini. L’ascensore è stato realizzato in acciaio e vetro. I balconi potranno contenere una ventina di persone, in ascensore ne possono salire 6 per volta. I biglietti in prevendita vanno già a ruba.