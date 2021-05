E il pasticciotto leccese sbarca anche in Spagna

Lecce - È solo al suo secondo anno, ma già sta varcando i confini nazionali il Pasticciotto Day, iniziativa nata nel 2020 per celebrare la piena ripresa delle attività commerciali del Salento, ma subito in grado di coinvolgere decine e decine di pasticceri in tutta Italia, e non solo: all’edizione 2021 parteciperà infatti anche Sergio Magliocca, pasticcere originario di Scorrano che ha aperto un suo locale a Barcellona, in Spagna.

Appuntamento il primo giugno quando tutte le pasticcerie aderenti all’iniziativa, in Italia e all'estero, offriranno il pasticciotto al costo simbolico di 60 centesimi. L'iniziativa porta la firma del Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese, Fipe Confcommercio, Fiepet Confesercenti e con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce.

«Il Pasticciotto Day è un momento di aggregazione in tema di cultura gastronomica come pure del lavoro - racconta il pasticciere Donato Perrone che opera a Roma - Da ben undici anni lavoriamo nella Capitale proponendo prodotti capaci di abbinare la tradizione con l’innovazione, partendo sempre da materie prime d’eccellenza, per rispettare i tempi e i gusti che cambiano con i tempi: e i risultati ci danno ragione».

«Siamo orgogliosi di essere salentini, e per questo abbiamo accolto con grande piacere l’invito a partecipare al secondo Pasticciotto Day», commenta invece Davide Longo che ha il suo laboratorio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. «Sin dall’inizio di questa nostra avventura in terra lombarda, che al mio fianco vede protagonista mia moglie Marina, abbiamo puntato sui prodotti tipici salentini, e il pasticciotto ha da subito conquistato il favore dei nostri tanti clienti pugliesi, ma non solo».

«La manifestazione promuove un prodotto che ormai ha varcato i meri confini provinciali per conquistare i palati dei gourmet di tutto il mondo»: conferma Davide Ascalone di Galatina mentre per Marco e Matteo Saracino di Martano, «parlare di Pasticciotto Day significa tornare finalmente alla normalità» cui insegnare sempre a preferire la pasticceria artigianale a quella industriale». Adesioni entusiastiche anche da Giacomo Palma di Tricase e Salvatore Marzano di Maglie.