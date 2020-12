L'Eredità, il campione salentino Cannoletta lascia la trasmissione: «Flavio, devo andare a fare il presepe»

LECCE - Il campione di Acquarica di Lecce, Massimo Cannoletta lascia L'Eredità senza passare per l'eliminazione: lo ha annunciato lo stesso campione durante la puntata di questa sera, quando si è qualificato per l'ennesimo Triello. Il 46enne salentino divulgatore brillante e vincitore di oltre 280.000 euro al quiz di Rai Uno, era ospite di Flavio Insinna da oltre un mese.

Come mostra il video, il campione dei record ha salutato così il pubblico di punto in bianco: «Flavio...io devo andare a fare il presepe». Al che il conduttore di Rai Uno ha raccolto la palla al balzo: «È un modo gentile - come gentile sei tu - per dire che vai via». Ed è stato con la voce rotta dall'emozione che il campione ha salutato e ringraziato tutti, con una dedica speciale: «Grazie a tutti, Flavio. Quando questo periodo sarà passato, ti stringerò la mano e - se permetti - vorrei dedicare tutta la mia partecipazione a tutte le persone che sono positive al Covid: mi hanno scritto in tanti. Abbiamo allietato le loro serate». A quel punto anche Insinna si è emozionato per un istante, poi lo ha salutato commosso: «Non è mai un addio. Hai ragione: finirà tutto. Ora vai, che sennò si complica tutto».