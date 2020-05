La bellezza di Otranto d'estate in totale sicurezza: lo spot con Lele Spedicato

OTRANTO - Otranto si reinventa dopo il Coronavirus: nel periodo in cui il settore turistico pugliese si prepara a riaccogliere i turisti tra spiagge e masserie, il Comune punta l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi della balneazione e nei tesori architettonici del borgo salentino. E lo fa con uno spot: "La tua estate in sicurezza", in cui a raccontare perché scelgono Otranto per l'estate, sono personaggi famosi del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tra loro anche le giornaliste Paola Moscardino (La7) e Manuela Moreno (Tg2), e il chitarrista salentino dei Negramaro Lele Spedicato, che appare in video con la compagna, l'attrice Clio Evans. Tutti accomunato dallo stesso motto: «Ci vediamo quest'estate a Otranto!»