Lizzanello, messaggi con gli altoparlanti in strada come in guerra: «State in casa»

Non è una guerra, ma sono precauzioni e raccomandazioni utili al contenimento dei contagi. A Lizzanello (Le) l'auto della Polizia Municipale passa per le vie del paese e invita la cittadinanza, con un messaggio a tutto volume dagli altoparlanti, a rimanere in casa per l'emergenza Coronavirus: «Si invitano tutti a uscire solo per andare al supermercato o in farmacia, nel rispetto delle norme anticontagio, con la mascherina e mantenendo la distanza di un metro. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere in casa, non deve assolutamente recarsi in ospedale, e deve avvisare telefonicamente il medico curante. Chi proviene dalle zone rosse o ha sintomi sospetti, è invitato a mettersi in quarantena fiduciaria per 14 giorni, insieme ai suoi familiari»