Gallipoli: il feto è storto, la mamma incinta balla e il bimbo si «raddrizza»

Nessuna tecnica innovativa: solo un ballo latinoamericano, l'amore del personale del reparto di Ostetricia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, e un pizzico di fortuna, hanno fatto sì che il piccolo Mattia, che nella pancia della sua mamma aveva la testa posizionata 'male', nascesse senza complicazioni. Tutto è accaduto nella notte fra il 18 e il 19 novembre: un travaglio che sembrava semplice ha avuto una complicanza perché il piccolino non riusciva a 'orientarsi' all'uscita, come raccontato sulla pagina Facebook Comitato Ospedale di Gallipoli. Dal momento che serviva un po' di movimento per 'spianargli la strada', cosa funziona bene per il bacino se non un po' di bachata, un latinoamericano? È cominciata così la danza della mamma, che con movimenti delle articolazioni e del pancione è riuscita a 'scuotere' il piccolino che si è rimesso nella posizione giusta ed è nato senza problemi. Una bella storia a lieto fine, e tanti auguri al piccolo Mattia e alla sua mamma!

(video Facebook Comitato Ospedale di Gallipoli)