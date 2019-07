Gallipoli, vasto incendio nel Parco di Punta Pizzo: interviene il Canadair

Paura a Gallipoli (Le) dove un vasto incendio sta devastando la macchia mediterranea del Parco di Punta Pizzo. La protezione Civile ha diffuso la notizia sui suoi canali social, e la nube di fumo si sta diffondendo in maniera talmente estesa che è stato necessario l'arrivo di un Canadair. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, anche per mettere in sicurezza i tantissimi bagnanti che nonostante la minaccia del maltempo hanno affollato le spiagge del Lido Pizzo e di Punta della Suina. Solo pochi giorni fa un altro incendio era divampato nella stessa zona.