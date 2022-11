Rientro medici no-vax in corsia, Emiliano bacchetta la giornalista: «Chi non si vaccina è irresponsabile»

BARI - Polemica a margine della cerimonia con il presidente Mattarella tra il presidente della regione Emiliano e una giornalista della trasmissione Mediaset "Fuori dal coro" che lo ha incalzato con alcune domande sulla posizione presa nei confronti dei medici non vaccinati reintegrati dal governo: «Io mi sono vaccinato e quando ho avuto il Covid ho avuto conseguenze minime, non ho trasmesso la malattia a nessuno - ha risposto Emiliano - Non c'è nessun pugno duro da parte della Regione, vaccinarsi è buon senso, è proteggere i pazienti. Ho applicato le indicazioni del governo, queste persone non sono mai state cacciate o sospese, semplicemente sono state messe nelle condizioni di non nuocere».

«Ma lei con tutti i problemi della sanità regionale sta pensando a dieci medici non vaccinati», gli ha fatto eco la giornalista, alla quale Emiliano ha ribattuto: «Un medico che non si vaccina è un irresponsabile. Devo applicare la legge regionale, la vaccinazione è ancora raccomandata, ha salvato delle vite, ci sono cittadini che sono morti a causa del virus». E proprio una persona che stava assistendo alla scena ha rivelato di aver perso un figlio a causa del Covid. «Dottoressa - ha concluso Emiliano rivolgendosi alla giornalista - io non mollerò mai. Viva la vaccinazione! Chi non si vaccina non ha dato una mano a uscire dalla pandemia».