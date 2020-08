TOSCANA - Marina di Massa, albero cade su tenda: muoiono due sorelline VIDEO

TOSCANA - Tragedia a Marina di Massa, dove questa mattina sono morte due sorelline torinesi di 3 e 14 anni dopo che un albero - in seguito a una tromba d’aria - si è abbattuto sulla tenda nel campeggio dove stavano trascorrendo le vacanze con la famiglia. La piccola è morta sul colpo, vani i tentativi di salvarla da parte del 118. La 14enne è deceduta poco dopo in ospedale, dove era giunta in condizioni gravissime. Ferita in maniera non grave un’altra persona. Illesi i genitori, di origine marocchina. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

«La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari», scrive su Twitter il premier, Giuseppe Conte.

Albero su tenda: sindaco di Massa, è una tragedia immane - «In questa triste giornata l’intera comunità massese si è stretta attorno alla famiglia che, a causa del maltempo, ha perso due figlie. Una tragedia immane ed una grande sofferenza, per la quale con grande dolore esprimo ai familiari il cordoglio da parte mia e di tutta la cittadinanza». Lo dice il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che stamani è andato subito al campeggio di Marina di Massa, dove c'è stato il crollo dell’albero sulla tenda, effettuando un sopralluogo con la polizia municipale.

Dalla vicina Carrara, anche il sindaco Francesco De Pasquale si esprime sulla vicenda: «A nome di tutta la città di Carrara, voglio fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia delle due bimbe rimaste vittime dell’incidente provocato dal maltempo delle ultime ore. Vi siamo vicini».