LAZIO - Aprilia (Latina), incendio e fumo azienda rifiuti VIDEO

LAZIO - Incendio, fiamme e fumo in un'azienda che tratta rifiuti in via dei Giardini ad Aprilia, in provincia di Latina. L'incendio è stato segnalato poco dopo le ore 20 e sul posto sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco. La colonna di fumo nero è altissima ed è visibile a chilometri di distanza. Sul posto stanno arrivando altre squadre di vigili del fuoco nel tentativo di mantenere l’incendio sotto controllo.