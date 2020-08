LAZIO - Incendio a Roma: chiuso Viadotto della Magliana VIDEO

LAZIO - Un incendio di sterpaglie è divampato alle ore 17 di oggi, venerdì 7 agosto 2020, in un'area adiacente al viadotto della Magliana, all’altezza dello svincolo di via Isacco Newton a Roma. Su disposizione dei vigili del fuoco, causa del denso fumo, si è reso necessario interdire la circolazione sul viadotto della Magliana in entrambe le direzioni. Per questo sul posto stanno operando diverse pattuglie del gruppo Eur e Marconi della polizia locale di Roma Capitale.