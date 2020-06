Abruzzo, trovata porta Bataclan con murale Banksy: luogo attentato Parigi 13 novembre 2015

ABRUZZO - I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), al termine di indagini condotte dalla Procura distrettuale dell’Aquila, hanno ritrovato in un casale della campagna abruzzese una porta dell’uscita di sicurezza del «Bataclan», il locale di Parigi dove il 13 novembre 2015 un attentato terroristico provocò 90 morti: la porta, con un murale, raffigurante una donna in lutto, attribuito all’artista Banksy e realizzato nel giugno 2018, era stata rubata il 26 gennaio 2019.

Il ritrovamento della porta del «Bataclan» con il murale di Banksy, di cui dà notizia il procuratore distrettuale dell’Aquila, Michele Renzo, è avvenuto in seguito a una perquisizione ordinata dalla Procura. «Il ritrovamento - spiega Renzo in una nota - è stato possibile a seguito di indagini condotte dalla Procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese». Il procuratore ha annunciato per domani alle 11, nell’atrio del palazzo di Giustizia all’Aquila, una conferenza stampa nel corso della quale la Procura distrettuale fornirà ulteriori dettagli.