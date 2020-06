Anzio, peschereccio si ribalta per maltempo VIDEO

Un peschereccio si è ribaltato a causa del vento nei pressi del porto di Anzio, località sul litorale a sud di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, sembra sia accaduto a circa 150 metri dalla costa. Sul posto vigili del fuoco e capitaneria di porto per i soccorsi.

Sono tre i pescatori inizialmente dispersi e poi recuperati dai soccorritori nel naufragio del loro peschereccio nel porto di Anzio. Il forte vento avrebbe causato il ribaltamento del natante e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori e un elicottero. I naufraghi sono stati portati in salvo ma si continua a cercare per essere certi che nessuno sia rimasto in mare.

Dei tre naufraghi nel porto di Anzio, uno è deceduto. I vigili del fuoco hanno recuperato i tre pescatori, due sarebbero feriti mentre per il terzo non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato. Si indaga per stabilire le cause della tragedia ma pare che tutto sia riconducibile al forte vento che ha ribaltato il peschereccio (video Facebook - Max Pix).