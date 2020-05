GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA - «Dobbiamo impegnarci tutti e di più per combattere i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti delle persone LGBTI che continuano quotidianamente a vivere nella paura e nell’insicurezza. E’ una questione di diritti umani che riguarda tutti noi. Tutte le persone hanno gli stessi diritti e non possiamo più tollerare la violenza e la discriminazione nei confronti delle persone gay, lesbiche e transgender»: così Triantafillos Loukarelis direttore dell’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricorrenza, oggi 17 maggio, della giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

«Questo periodo di isolamento e convivenza forzata da Covid-19 inoltre, ha visto crescere gli episodi di discriminazione e violenza di natura omotransfobica nel contesto familiare. Per questo abbiamo pensato di avviare progetti pilota di refuge center per persone LGBT finanziati con fondi europei. In questo contesto l’approvazione di una legge contro l’omotransfobia, già in discussione in Parlamento, appare sempre più necessaria. Tutto questo ci ha portato a lanciare sui social un messaggio di speranza #questionedidiritti. Combattere l’omotransfobia è segno di civiltà!, affinché ognuno possa impegnarsi dando segno di civiltà per isolare ogni sentimento pregiudizievole e discriminatorio nei confronti delle persone con un diverso orientamento o identità sessuale», conclude Loukarelis sulla Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia.

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, SERGIO MATTARELLA - «La ricorrenza del 17 maggio è stata scelta, in ambito internazionale, per promuovere il contrasto alle discriminazioni, la lotta ai pregiudizi e la promozione della conoscenza riguardo a tutti quei fenomeni che, per mezzo dell’omofobia, della transfobia e della bifobia, perpetrano continue violazioni della dignità umana. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale costituiscono una violazione del principio di eguaglianza e ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana che trovano, invece, specifica tutela nella nostra Costituzione e nell’ordinamento internazionale. È compito dello Stato garantire la promozione dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle relazioni interpersonali e affettive. Perché ciò sia possibile, tutti devono essere messi nella condizione di esprimere la propria personalità e di avere garantite le basi per costruire il rispetto di sé. La capacità di emancipazione e di autonomia delle persone è strettamente connessa all’attenzione, al rispetto e alla parità di trattamento che si riceve dagli altri. Operare per una società libera e matura, basata sul rispetto dei diritti e sulla valorizzazione delle persone, significa non permettere che la propria identità o l’orientamento sessuale siano motivo di aggressione, stigmatizzazione, trattamenti pregiudizievoli, derisioni nonché di discriminazioni nel lavoro e nella vita sociale», conclude Mattarella.

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, GIUSEPPE CONTE - «La Giornata internazionale contro l'omofobia non è una semplice ricorrenza, un’occasione celebrativa. Deve essere anche un momento di riflessione per tutti e, in particolare, per chi riveste ruoli istituzionali ad attivarsi per favorire l’inclusione e il rispetto delle persone». Lo twitta il premier Giuseppe Conte. «Come ha ricordato oggi il Presidente Mattarella le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità della persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che celano arretratezza culturale. Per questo il mio invito a tutte le forze politiche perché possano convergere su una legge contro l’omofobia che punti anche a una robusta azione di formazione culturale: la violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale» ,

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, ELENA BONETTI - «Non ci sarà una vera ripartenza del nostro Paese se non ci impegneremo a rimuovere tutti gli ostacoli che oggi di fatto impediscono di garantire uguali diritti per tutti e per ciascuno di noi. È una direzione fondamentale». Lo scrive la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti sul suo profilo Twitter nella giornata contro l’omofobia (video Facebook - @elenabonetti).

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, GIUSEPPE SALA - «Milano è una città che non vuole dare spazio a chi odia». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella Giornata mondiale contro l’omofobia ha voluto ricordare sulle sue pagine social l’impegno per i diritti di tutti della città. «Nella Giornata Mondiale contro l’Omofobia voglio ricordare che il rispetto a prescindere da orientamento o identità sessuale non è solo una caratteristica delle civiltà moderne, ma anche un principio fondamentale della democrazia, nonché caposaldo dello spirito milanese -ha aggiunto -. Combattere l'odio, i pregiudizi e le discriminazioni significa stare dalla parte dei diritti umani, e noi a Milano abbiamo già scelto». «Oggi come sempre la nostra città rifiuta qualsiasi tipo di odio e sostiene la comunità LGBTQIA+ nelle sue battaglie di umanità», ha concluso.

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, LUIGI DE MAGISTRIS - «Napoli città contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Siamo persone, esseri umani tutti diversi ma dobbiamo essere uguali nei diritti». Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e aggiunge: «Basta discriminazioni di genere e violenza sessista. Chi ama vive, chi non ama sopravvive, chi solo odia non vivrà mai».

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, ROBERTO FICO - La nostra società deve fare dei passi in avanti rispetto al contrasto all’omotransfobia. La nostra Costituzione tutela ogni orientamento sessuale, chi discrimina si mette fuori dai paletti della nostra Carta. Le scelte di amore e di orientamento sessuale non possono essere sindacate in alcun modo da nessuna persona. Va detto con forza. Dobbiamo condannare con fermezza ogni episodio di violenza e discriminazione legato all’orientamento sessuale e di genere. Chi discrima impoverisce se stesso e la nostra società. Nella scorsa legislatura si era avviato un percorso per una legge contro l’omofobia. E’ un percorso che oggi deve essere ripreso al più presto». Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico in un videomessaggio inviato a GayNews.it in occasione della Giornata mondiale contro l’omotransfobia.

GIORNATA CONTRO OMOFOBIA, BIFOBIA E TRANSFOBIA, MARA CARFAGNA - Discriminare le persone LGBT per chi sono o per chi amano è indegno per un Paese come l’Italia, che ha tra i suoi principi fondanti quelli di uguaglianza e non discriminazione previsti dall’articolo 3 della Costituzione. Sensibilizzare è importante: la prima campagna contro l'omofobia realizzata da un Governo italiano risale al 2009 e porta la mia firma in qualità di Ministro per le Pari Opportunità. In quell'occasione vennero destinati dei fondi per progetti specifici, andò in onda uno spot pubblicitario e affrontammo il tema nelle scuole. Informare non basta: a fine febbraio ho depositato una proposta di legge per aggiungere tra le circostanze aggravanti l’avere commesso un reato per motivi di discriminazione. L’approvazione di questa legge risponde al bisogno di sicurezza di milioni di nostri concittadini, che chiedono di essere protetti dallo Stato. Un centrodestra liberale, moderno e europeo non può lasciare la difesa delle libertà personali solo alla sinistra». Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, su Facebook.