Roma, spettacolo mozzafiato: Frecce Tricolori a 360 gradi

ROMA - Ieri, 25 aprile 2020, il passaggio delle #FrecceTricolori (Frecce Tricolori) sulla città di Roma non è stato un consueto sorvolo. Ha sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in questa battaglia e un regalo che, in cuor proprio, gli appassionati della Pattuglia Acrobatica Nazionale speravano di ricevere in un momento così difficile. Per voi un video a 360° per rivivere questa grande emozione come se in quell'istante foste stati tutti lì, a bocca aperta ad applaudire.

Il video del sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma a 360 gradi è stato pubblicato sul canale Youtube dell'Aeronautica Militare. Per vedere il video a 360° clicca qui.