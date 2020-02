Coronavirus, i video informativi del Ministero della Salute

CORONAVIRUS - Il ministero della Salute prosegue nella sua attività di diffusione di corrette informazioni ai cittadini sul nuovo coronavirus. Le domande e risposte (Faq) sul virus pubblicate sul sito istituzionale diventano dei video. Continua l’attento monitoraggio della Task force sulla situazione coronavirus.

Nella sequenza 5 video. Il primo sul nuovo coronavirus sono i consigli di Michele Mirabella sull’igiene delle mani: Lavare le mani riduce il rischio di prendere il virus e di passarlo ad altri. Segui i consigli di Michele Mirabella, testimonial della campagna del ministero della Salute sul nuovo Coronavirus.

Il secondo video: Che cos’è il coronavirus? Il Coronavirus identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla fine del 2019 è un nuovo ceppo virale che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. E' stato chiamato SARS-CoV-2 e la malattia respiratoria che provoca Covid-19.

Il terzo video: Quali sono i sintomi del nuovo coronavirus? Come altre malattie respiratorie, il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Il quarto video: Il nuovo coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più giovani? Le persone più suscettibili alle forme gravi di Covid-19 sono gli anziani e quelle con malattie croniche quali diabete e malattie cardiache.

Il quinto video: Cosa posso fare se ho febbre, tosse, mal di gola o difficoltà respiratorie? Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio Covid-19 si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale:

- contattare il numero 1500;

- restare in casa;

- indossare una mascherina chirurgica;

- utilizzare fazzoletti usa e getta;

- lavarsi le mani regolarmente.

Tutte le domande e risposte sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronav.