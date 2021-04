Bari, vaccinazioni anti Covid per ultra 80enni: file e assembramenti all'hub in Fiera

BARI - File e assembramenti di persone in prossimità del centro vaccinale della Fiera del Levante di Bari, l'hub più grande della Puglia.

Questa mattina, come si vede dal video, all'esterno dell'hub vaccinale si è formata una lunga coda di pazienti ultraottantenni (e loro accompagnatori) in attesa della somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid o del completamento della somministrazione delle seconde dosi.

Ieri, ricordiamo, la regione Puglia aveva ribadito la priorità in tutta la Puglia alle vaccinazioni delle persone estremamente vulnerabili affette da patologie oncologiche e onco-ematologiche e da malattie rare, insieme ai rispettivi caregiver e familiari conviventi. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha attivato tutti i Centri specialistici di riferimento per vaccinarli nel più breve tempo possibile. Quindi i grandi ospedali sono attivati per queste fasce di fragilità e stanno operando parallelamente agli hub e centri vaccinali, che sono invece impegnati nel completamento per gli ultraottantenni.