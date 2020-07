Termoli, 27enne barese muore annegato in mare: recuperata la salma

BARI - Il corpo senza vita di un 27enne della provincia di Bari è stato recuperato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso) nelle acque del porto molisano al termine di operazioni con la Capitaneria di Porto e con la collaborazione di un operatore portuale. Sul posto anche i Carabinieri e il 118 Molise. La salma, composta all’obitorio di Termoli, era stata avvistata in mattinata tra gli scogli del porto, all’altezza del depuratore, oltre il muro paraonde, da alcuni passanti che avevano lanciato l’allarme.

Sul corpo nessun segno particolare rilevato al momento del recupero, avvenuto nel pomeriggio. Sembra che il giovane si trovasse sulla spiaggia libera del lungomare nord; sulla battigia sono stati trovati i suoi indumenti ed effetti personali. Sono in corso indagini della Capitaneria; non si esclude un gesto volontario.