Coronavirus e Fase 2 in Puglia: come si rimettono in moto turismo ed economia? Segui la diretta

Fase 2 Coronavirus, come rimettere in moto il turismo? Migliaia di imprese tra bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, spiagge chiedono di poter tornare a lavorare per evitare la chiusura e il collasso dell'economia. Come si sta muovendo la Puglia? Spunti, perplessità, dubbi sui nuovi provvedimenti nazionali e sulle direttive locali. E ancora: stanno arrivando i primi soldi alle imprese che ne hanno bisogno? Come si stanno muovendo le banche alla vigilia dell'apertura del portale del Fondo di Garanzia delle PMi (quello del prestito di 25 mila euro per intenderci)?

Ne parliamo in diretta su Facebook in una puntata della rubrica #diciamolatutta con Nicola Pertuso, presidente Fipe (Federazione pubblici esercizi); Francesco Caizzi, presidente Federalberghi; Francesco Acito, vice direttore generale Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Conduce Nicola Pepe, capo servizio della Redazione online de La Gazzetta del Mezzogiorno.