Natale a Bari, libera uscita su lungomare o Parco. La beffa dei botti della Vigilia

Primo Natale all'insegna del lockdown o della zona rossa. A Bari dopo l'abbuffata della Vigilia, c'è chi ne ha approfittato per una passeggiata sul lungomare o al parco contando sulle deroghe consentite dal Dpcm. Non sono mancati i controlli delle forze dell'ordine. Resta la beffa delle batterie di fuochi illegali che hanno coinvolto diversi quartieri della città, in prticolar modo Bari vecchia, Japigia, Liberta e Madonnella.