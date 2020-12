Bari, tolleranza zero? Batterie di fuochi ovunque. Controlli nella notte. Bar e ristoranti, ok asporto e domicilio sino alle 22

La tolleranza zero? Purtroppo un optional. Nonostante ordinanze e divieti, alcune zone di Bari hanno deciso di salutare il Natale 2020 all'insegna del Covid senza rinunciare alla batteria di fuochi pirotecnici. Il cannoneggiamento è iniziato già una mezz'oretta prima dello scoccare della mezzanotte quando alcuni fuochisti hanno iniziato a testare le batterie.

E così, mentre le chiede hanno rinunciato alla messa di Mezzanotte, gli stupidi hanno avuto vita facile perchè sono riusciti a piazzare batterie ovunque: le zone più bombardate, Japigia e il Libertà con qualche cenno anche dalla città vecchia.

Quello che vi proponiamo è un video girato a Madonnella: una batteria posizionata al centro della strada che "saluta" la nascita di Gesù Bambino.

Per il resto, da quanto sottolinea il comandante della Polizia locale, generale Michele Palumbo, non si sono registrati episodi particolari: i controlli non sono mancati anche durante la notte quando sono state fermate persone che tornavano a casa.

Oggi, lungomare "affollato" di gente intenta a fare jogging - ricordando i tempi del lockdown della scorsa primavera - un po' per smaltire gli eccessi del cenone della vigilia (e fare spazio al pranzo di Natale) un po' per approfittare di una libera uscita, così come prevede il Dpcm.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, nonchè pasticcerie oggi molto gettonate, fino alle 22 è consentito asporto e domicilio. L'ordinanza del sindaco Decaro che, ricordiamo si sovrappone a quella del Governo introducendo ulteriori restrizioni (divieto di asporto dalle 11) riguardava il 24 e il 31 dicembre. Naturalmente, è vietata ogni forma di somministrazione all'interno dei locali.