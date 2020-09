Lecce, «No Covid» a scuola in sicurezza : il video tutorial degli studenti

“Cosa non fare e cosa fare per vivere la scuola in sicurezza”: sette studenti dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce (coordinati da due docenti), su input della dirigente Addolorata Mazzotta, hanno realizzato un breve video che potesse sintetizzare con immagini e musica quelli che sono i comportamenti corretti da adottare a scuola in sicurezza e nel rispetto di tutti.

Ricordiamo che la scuola leccese, come tutte le scuole in Puglia, aprirà il 24 settembre, pertanto il video è stato realizzato per essere visto prima che i ragazzi inizino a frequentare.

Luigi Carratta, Mirko Cazzato, Isabella Lazzari, Benedetta Lezzi, Francesco Pio Manco, Alessia Petino e Francesco Tortorelli sono le studentesse e gli studenti che, con i professori Francesco Manno e Daniele Manni, hanno realizzato una ricca serie di scenette che spiegano molto chiaramente quali sono i comportamenti errati (presentarsi a scuola con una temperatura maggiore di 37.5°, aggregarsi in gruppi, far la ricreazione fuori dall’aula, etc.) e quelli, invece, che bisogna adottare.