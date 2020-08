Regionali Puglia, Michaela Di Donna esclusa da Forza Italia e manda una frecciata a Fitto

FOGGIA - Inizia la corsa alle elezioni, la foggiana Michaela Di Donna esclusa da Forza Italia per le Regionali 2020. A darne notizia è la stessa militante che commenta la decisione con un breve video postato su Facebook e girato a Vieste. La Di Donna

ufficializza così l'esclusione dalla lista di Forza Italia. "Sono in vacanza", esordisce, per poi spiegare le ragioni di un'esclusione un po' annunciata, ma non per questo meno clamorosa: "Forza Italia non ha trovato il coraggio di candidarmi. Sin da subito ha deciso di impedire ogni forma di dialogo con le altre parti del centrodestra. Oggi scopro, dopo una lunga attesa, la decisione di non candidarmi. La lista è piena di maschietti con una storia completamente diversa dalla mia e quanto pare, se dovessero decidere di candidare la Di Donna, questi maschietti scapperebbero via verso altri lidi". “

Il messaggio della cognata del sindaco di Foggia, Franco Landella, si conclude poi con una frecciatina a Raffaele Fitto: "Solo lui ha gli strumenti per farlo. Conosce me, la mia famiglia e la mia storia".