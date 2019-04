Feltri critica Conte e attacca ancora la Puglia: «Signore ben vestito nonostante sia di Foggia»

Dopo l'invito ai pugliesi di andare a raccogliere le olive anzichè grattarsi, arriva una nuova battuta che fa discutere da parte del direttore di Libero. «Conte è un signore gradevole, addirittura ben vestito nonostante sia di Foggia, e questo ce lo rende simpatico. Allorché va in giro per il mondo, instancabilmente, non rimedia la figura del buzzurro. È l' unico merito che gli attribuiamo senza esitazione. Per il resto, il presidente del Consiglio è una frana incontenibile. Non la tiriamo troppo per le lunghe, limitandoci a un esempio, l' ultimo episodio in ordine di tempo che ha reso il premier ridicolo nella sua goffaggine». Inizia così un articolo sul quotidiano Libero da parte del direttore Vittorio Feltri: quell'inciso, riferito a Foggia in cui il direttore «elogia» il premier «nonostante sia di Foggia» non è andata giù ai foggiani ma ai pugliesi in generale che sui social hanno iniziato a protestare e bersagliare il giornalista. Feltri, del resto, non è nuovo a queste battute anti meridionali: a luglio dello scorso anno, in un video rivolgendosi ai pugliesi disse «Andate a raccogliere le olive invece di grattarvi».