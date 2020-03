Coronavirus, la denuncia degli ambulanti pugliesi: «La Regione si è dimenticata di noi»

Gli effetti della psicosi da Coronavirus sull’economia pugliese si fanno sentire fortissimi e sono numerosi i settori economici sui quali ricadono prepotentemente gli effetti dell’epidemia. Una delle categorie maggiormente esposte a questa psicosi ma anche a decisioni assunte da sindaci ed amministratori sono gli Ambulanti. In molte città, infatti, sono sti sospesi mercati rionali e settimanali. Una Categoria che conta ventimila imprese in Puglia, con un indotto di duecentomila addetti. Nonostante queste pesanti ripercussioni su un comparto fondamentale per il commercio urbano, alla Regione Puglia, gli ambulanti denunciano, sembrano essersi dimenticati dell'intera categoria. Da qui la reazione delle associazioni di rappresentanza che stigmatizzano il comportamento della politica regionale e lo fanno attraverso un video messaggio inviato alla Gazzetta dal Presidente UniPuglia e Coordinatore CasAmbulanti Italia, Savino Montaruli