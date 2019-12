Carmiano, Comune sciolto per mafia: in paese è festa con i botti

Probabilmente qualcuno aveva già ordinato da tempo la batteria di fuochi pirotecnici per celebrare in qualche modo quello che evidentemente era considerato un evento. Una volta diventa pubblica la notizia del Governo di scioglimento del consiglio comunale di Carmiano, per sospetta infiltrazione della criminalità organizzata, nel piccolo paese a del centro nord di Lecce, chi aveva organizzato tutto - e aspettava l'ufficialità della notizia - ha dato fuoco alla polveri. Un modo per salutare una decisione che certo getta ombre e da domani vedrà al lavoro una terna di commissari. Sulla vicenda il sindaco Mazzotta aveva più volte manifestato il suo disappunto - anche dopo la notizia della proposta di scioglimento avanzata mesi fa dalla Prefettura - definendo la situazione "kafkiana". Per ora, resta lo scioglimento.