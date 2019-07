Trani è tutta un tango con Zotto e Guspero, tra i ballerini più bravi al mondo

TRANI - «Il mio nome è Astor Piazzolla e i miei genitori sono di Trani». Le indimenticabili parole dell’inventore del tango nuevo, contribuiscono a sancire ulteriormente il legame fra Trani e l’Argentina nel segno del tango che da quest’anno è diventato ancora più forte. Il Festival del Tango gode, infatti, del prestigioso riconoscimento della Fundacion Astor Piazzolla, ed è accreditato da Laura Escalada Piazzolla, moglie del compianto musicista e compositore, nonché presidente della stessa fondazione, come uno dei migliori festival di tango al mondo.

La VII edizione del festival per il terzo anno consecutivo è stata affidata alla prestigiosa direzione artistica della leggenda vivente del tango Miguel Angel Zotto (un altro figlio di emigrati italiani di Campomaggiore in Basilicata), riconosciuto da pubblico e critica come il miglior ballerino di tango al mondo. Il 61enne danzatore argentino, da oltre trent’anni calca i palchi più importanti del mondo tra festival, conferenze e performance.

Nel 1988 ha creato la compagnia Tango X2, di cui è regista, coreografo e primo ballerino. Da qualche anno vive a Milano, dove ha fondato con la moglie Daiana Guspero, sua compagna anche in scena, la Zotto Tango Academy, la prima accademia internazionale di tango argentino. Icona di questa danza e della sua anima più vera, Zotto è universalmente riconosciuto come Maestro da tutti i maestri di tango.

L’edizione 2019, che stasera chiude la quattro giorni del festival, ha visto la presenza di otto coppie di maestri della scena mondiale del tango, due orchestre dal vivo, Hyperion ensemble e Tango Spleen Orquesta, quattro TJ, e poi ancora milonghe ed esibizioni, stage, masterclass, corsi di tecnica maschile e femminile presso un tempio della cultura, la «Biblioteca Giovanni Bovio» di Trani.

Unico problema la pioggia, che ha costretto gli organizzatori a spostare venerdì e sabato le attività live del festival all’interno del Pala Assi. Qui ieri sera, si è esibito Miguel Angel Zotto con sua moglie Daiana Guspero, una performance che ha lasciato senza fiato il numeroso pubblico presente, forse, quella più attesa dell’intero festival tranese. L’eleganza dei passi, la passione che la coppia mette in ogni movimento non potevano che suscitare un grande coinvolgimento. Un’esibizione che va al di là del ballo, capace di sentire la percezione dell’anima altrui in un abbraccio, unendo eleganza, cura dei dettagli all’ascolto dei codici non verbali e all’interpretazione della musicalità.

Non è un caso, infatti, che Miguel Angel Zotto sia considerato uno dei più grandi ballerini di tango di tutti i tempi. Questa sera per la serata finale, oltre alle lezioni previste nella Biblioteca comunale di Trani, il festival si chiude alle 22.30 in Piazza Duomo con la milonga e a seguire l’esibizione dei maestri Los Rosales e Valentina Romano e Mariano Palazón sulle note del Tj Milonghero. Il Festival del Tango è realizzato con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, Assessorato Cultura di Trani, Ambasciata della Repubblica Argentina, Casa Argentina, Fundacion Astor Piazzolla e PiiiL Cultura P