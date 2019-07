Nubifragio sul Gargano, bomba d'acqua a San Giovanni Rotondo

Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Gargano, in particolare a San Giovanni Rotondo, interessando anche Foggia. Allagate le strade nella parte alta della città di San Pio, nelle vicinanze del poliambulatorio e della villa comunale, dove l'acqua ha superato, in alcuni tratti, l’altezza di pneumatici delle automobili.

Situazioni critiche anche nel capoluogo dauno, dove le violenti raffiche di vento verso le 15 hanno provocato la caduta di rami e il distacco delle guaine di copertura dei mini alloggi di corso Roma, zona centrale della città, ma non si registrano feriti.

Emergenza anche sul fronte incendi. Due quelli più pericolosi, divampati entrambi alla periferia della città. Il primo in un campo di sterpaglie a pochi chilometri dall’aeroporto Gino Lisa e l’altro lungo il Tratturo Camporeale. Vigili del fuoco e numerosi volontari hanno lavorato per il ritorno alla normalità.

(Video Facebook Nicola Monopoli, Franco Impagliatelli e Meteone Puglia e Basilicata)