Bari, sospensioni e proroghe: così la Giustizia è a tempo determinato

La giustizia a Bari è a tempo determinato. Tra sospensioni e proroghi una funzione istituzionale di vitale importanza sembra vivere alla giornata. E mentre la procura può tirare un sospiro di sollievo perchè potrà continuare a operare in un immobile pericolante per ancora 120 giorni, il Ministero non ha fatto sapere nulla su come intende procedere per quella sede provvisoria che aveva individuato e da qualche settimana ha revocato per inadeguatezza. La telenovela continua. Ecco il punto della situazione.