Foggia, notti di risse e violenza in via Gentile, i residenti esasperati: «Qualcuno intervenga»

FOGGIA - Bande di giovani si fronteggiano nella notte a Foggia per il possesso del territorio, o anche di una ragazza. Succede in via Gentile, nei pressi di un bar molto frequentato. I gruppi si fronteggiano senza il timore di essere notati, nemmeno l’arriva di una pattuglia della Polizia riesce a sedare la rissa come è possibile notare dalle immagini. I cittadini che hanno filmato il video girato agli organi di informazione, chiedono «un maggiore controllo del territorio». Risse di questo tipo - denunciano - accadono quasi ogni notte. Anche l’intervento di una sola pattuglia e di appena due agenti non funziona come deterrente.