Foggia, blitz della polizia contro gli abusivi: sequestrati abiti

FOGGIA - Blitz questo pomeriggio di pattuglie della polizia locale di Foggia in via Podgora. Gli agenti hanno sequestrato numerosi indumenti usati venduti sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione. Scarpe, pantaloni, camicie e maglioni e altro materiale di elettronica sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la violazione al codice del commercio.