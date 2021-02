Vaccini, l’arrivo e la distribuzione di Astrazeneca in Puglia e Basilicata

BARI - Consegnate questo pomeriggio in Puglia e Basilicata le prime dosi dei vaccini AstraZeneca. In particolare i sieri sono stati consegnati ai 6 ospedali hub individuati dalla Regione. Si tratta di 5300 dosi trasportate all'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari che è hub di stoccaggio per la Asl di Bari. Fino alla fine del mese di febbraio, sono previste consegne settimanali (una a settimana), per un totale di 26900 dosi. Mentre per la Basilicata le fiale sono state consegnate all'ospedale di Venosa (video Tony Vece). Sono le prime 1500 dosi, delle 15mila previste per la regione lucana.

Il vaccino AstraZeneca verrà somministrato al personale scolastico e alle forze dell’ordine, mentre agli anziani la campagna vaccinale proseguirà con Pfizer e Moderna.

Le dosi per quanto riguarda Bari sono state prese in consegna dalla dott.ssa Patrizia Nardulli, responsabile della farmacia dell'Istituto Tumori.