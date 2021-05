David Cronenberg ospite del Matera Film Festival

Matera - Sarà David Cronenberg l’ospite d’onore della seconda edizione del Matera film festival, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre prossimo. Il cineasta canadese, Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante tutta la settimana del festival, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione. In un comunicato è inoltre annunciato che «il programma del Matera Film Festival si arricchirà di una retrospettiva a lui completamente dedicata». «Non vedo l’ora - ha detto David Cronenberg - di tornare a Matera, non come turista, ma come protagonista di un bellissimo Festival di Cinema che si terrà in una bellissima e antica città. L’energia e la creatività del passato saranno intorno a noi e ci avvolgeranno in un abbraccio di gioia cinematografica e spirito di condivisione».

Per Silvio Giordano e Nando Irene, direttori artistici del Festival, «avere David Cronenberg in Basilicata è motivo di orgoglio, soprattutto in un festival alla seconda edizione. Matera diventa luogo di libertà creativa e di sperimentazione. Le opere di Cronenberg sono una metafora perfetta del nostro tempo: i nuovi virus, l’innesto tecnologico, la mutazione genetica, il capitalismo e i suoi effetti. Ha anticipato il futuro della nostra società. Ogni artista contemporaneo che ha lavorato con il corpo è in debito con lui: siamo tutti suoi discepoli».