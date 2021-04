«Passio Christi»: l'attore pugliese Vito Lopriore scelto da Michele Placido per il ruolo di Gesù

Anche l’attore pugliese Vito Lopriore nel cast di «Passio Christi», il film teatrale realizzato su idea di Michele Placido (foto) su testi di Mario Luzi, «Maria alla Croce» di Dario Fo e Franca Rame e «Salmi biblici» a cura di Moni Ovadia, oltre allo «Stabat Mater», nella traduzione in dialetto trentino di Daniela Scarlatti. Il film sarà trasmesso gratuitamente questa sera alle 21 sul Canale Youtube Teatro Comunale di Ferrara www.youtube.com/c/TeatroComunalediFerrara e rimarrà visibile fino al 5 aprile compreso.

«Passio Christi è la Passione di Gesù che si incarna uomo, diventa uomo e soffre come uomo. Un mistero straordinario - spiega Michele Placido parlando del film - E soprattutto i versi di Mario Luzi ci hanno donato, durante questa esperienza, delle emozioni straordinarie». Nel suo ultimo lavoro, Michele Placido ha messo a servizio (gratuitamente, come tutti gli altri attori sul set) la propria esperienza cinematografica, in dialogo con il mondo del Teatro Comunale di Ferrara, di cui da febbraio è presidente.

Al progetto «Passio Christi» - dapprima pensato come una processione teatrale all’alba, poi tramutato in film per via della zona rossa - ha fin da subito preso parte anche il direttore della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Moni Ovadia.

«In un mondo in cui si tende a divinizzare l’umano, in “Passio Christi” si umanizza il divino» spiega Vito Lopriore, «convocato» da Placido per interpretare il ruolo del Cristo iconografico.

(Vito Lopriore - foto di Marco Caselli Nirmal)