Stranger Things 3: nel nuovo poster i primi indizi sulla trama

Stranger Things 3 arriverà su Netflix il 4 luglio e il nuovo poster contiene qualche indizio riguardante gli eventi raccontati nelle puntate inedite. L'immagine promozionale è in stile illustrazione anni '80 e svela anche l'aspetto del mostro che dovranno affrontare i giovani di Hawkins, Indiana. Ecco il trailer.

Il poster della terza stagione di Stranger Things mostra i fuochi d'artificio del 4 luglio e le attrazioni organizzate per l'evento annuale. Eleven sembra pronta a combattere come gli altri protagonisti, concentrati e in alcuni casi anche armati.

In primo piano c'è poi la creatura dall'aspetto quasi alieno e la locandina ricorda che Un'estate può cambiare tutto.

La sinossi ufficiale degli episodi inediti dello show creato dai fratelli Duffer per Netflix anticipa: «L'estate si scalda a Hawkins (Indiana) nell'estate del 1985. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e i nostri protagonisti stanno diventando grandi. Sbocciano storie d'amore e le dinamiche del gruppo iniziano a complicarsi, i ragazzi dovranno capire come crescere insieme, senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. La città è minacciata da nemici vecchi e nuovi, Undici e i suoi amici si trovano di fronte ad un'inquietante verità: il male non finisce mai, anzi continua ad evolversi. Dovranno fare squadra per sopravvivere e ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura».