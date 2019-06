Oria: cocaina in auto, pistola e contanti a casa: arrestati un 40enne e la compagna

Nella serata di ieri, sabato 1 giugno 2019, la Guardia di Finanza di Brindisi ha arrestato a Oria (Br) un pluripregiudicato e la sua compagna, trovati in possesso di un chilo di cocaina. Le Fiamme Gialle nel corso di un pattugliamento hanno intercettato l'uomo, 40enne, e la compagna, 49enne, che a bordo della propria Bmw a cui era stato intimato l'alt, hanno fatto una manovra repentina per sottrarsi al controllo, hanno urtato due altre vetture parcheggiate, e sono fuggiti.

I militari hanno inseguito il mezzo per alcune centinaia di metri, e una volta fermato hanno trovato all'interno una borsa con la droga. La successiva perquisizione ha permesso di trovare anche una pistola con 13 munizioni, materiale per il confezionamento e 50mila euro in contanti. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 200mila euro. I due sono stati condotti in carcere.