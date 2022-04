BARLETTA - Sui canali social di Jovanotti spunta un video saluto ai fan di Barletta per ricordare l'appuntamento del prossimo JovaBeachParty previsto il 30-31 luglio 2022.

Nel post Lorenzo Cherubini scrive: «SALUTI DA BARLETTA!!! ecco la cartolina di oggi dalla spiaggia di Barletta, sul lungomare Pietro Mennea, che fa rima con marea idea epopea pangea odissea e anche YEAH! Nel 2019 fu una giornata spettacolare, qualcosa che solo chi ha vissuto l’esperienza può saperlo. Quest’estate ci saremo per due giorni, due jovabeachparty diversi e con lo stesso feeling. Di fronte al nostro Mediterraneo sarà una grande festa per riabbracciarci e guardare avanti vivendo l’attimo», commenta il cantante su Facebook. Clicca qui per vedere il video.