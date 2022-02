Trani, lungo intervento sulla rete elettrica per risolvere il problema dei continui black-out

TRANI - Anche nella giornata di ieri (domenica 27 febbraio) a Trani si sono registrati disagi per lunghi black out. Una questione già presentatosi in altre occasioni, e che ha creato non pochi problemi ai cittadini e soprattutto alle attività commerciali, rimaste a lungo al buio per l'interruzione della corrente elettrica. Una problematica che ha toccato diverse zone ed in particolare il centro della città co-capoluogo della sesta provincia. Da oltre 48 ore, gli operai dell'Amet sono al lavoro sulla strada provinciale Trani-Andria per risolvere il problema. Nel video, il sindaco Amedeo Bottaro ha raggiunto il luogo dei lavori assieme all'amministratore di Amet, Giuseppe Paolillo, che spiega cosa è accaduto.