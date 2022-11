Adelfia, Emiliano porta in spalla la statua di San Trifone

ADELFIA - Evviva San Trifone: la statua del santo patrono di Adelfia viene portata in spalla direttamente dal governatore pugliese Michele Emiliano, che come ogni anno il 10 novembre partecipa alla celebrazione nel comune del barese.

Quest’anno il presidente della regione Puglia ha reso omaggio al santo patrono di Adelfia in prima persona aiutando i devoti a portare in spalla la statua durante la processione. Con il governatore c'era anche il consigliere regionale Giovanni Stea. Ecco le immagini in esclusiva. Un momento importante per la comunità adelfiese, che dopo la pandemia ritorna a festeggiare: come mostrano le immagini, una fiumana di gente si è riversata per le strade per onorare San Trifone, intonando la canzone di rito all’unisono.