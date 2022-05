Romano Prodi a Ruvo: «Sono contento per la rinascita della Gazzetta»

BARI - «Prima di ogni altra cosa mi lasci dire che sono contento della rinascita del giornale», con queste parole di buon auspicio nei confronti della Gazzetta, Romano Prodi ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue, ha iniziato il dialogo con il direttore Oscar Iarussi per la presentazione del suo ultimo libro 'Strana vita, la mia' a Ruvo di Puglia. Ecco un piccolo estratto del suo intervento.