No vax in protesta a Bari contro il Green Pass: in 200 a Piazza del Ferrarese

BARI - L'obbligo del green pass ha spinto i no vax allo scoperto: decine di manifestazioni in tutta Italia sono già state convocate via Facebook e Telegram contro "il passaporto schiavitù e l'obbligo vaccinale". A Bari si sono riunite 200 persone circa in corteo per esprimere il loro dissenso alla "dittatura sanitaria". Si sono ritrovate in piazza del Ferrarese e hanno sfilato fino a piazza Libertà. Le forze dell'ordine hanno chiuso un tratto di Corso Vittorio Emanuele. Fonti interne segnalano la presenza in piazza di esponenti di Forza Nuova e di alcuni pregiudicati.