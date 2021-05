San Nicola, lo show sul sagrato della Basilica

Bari - Prove generali di un San Nicola diverso dal solito. «Purtroppo, a causa delle restrizioni ancora in corso, lo spettacolo, che abbiamo voluto comunque realizzare in onore della nostra tradizione, sarà chiuso al pubblico», spiega il sindaco Decaro sulla sua pagina fb. Di fatto lo spettacolo prende forma sul sagrato della Basilica: sarà possibile seguirlo solo in streaming. «Ma questo non deve toglierci la magia dei giorni più attesi dell’anno per noi baresi - commenta il primo cittadino - Lo so, la festa di San Nicola manca anche a me, così come so che siamo tutti stanchi delle restrizioni e di non poter tornare a vivere la città come vorremmo. Dobbiamo resistere ancora un po’, per il nostro bene, per tornare a goderci tutto quello che ci manca al più presto».