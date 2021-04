Monopoli, sequestrato pozzo abusivo con oli esausti in officina meccanica

MONOPOLI - Il personale della Guardia costiera della Direzione Marittima di Bari, a seguito di una mirata attività di indagine nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto di reati e illeciti ambientali, ha sequestrato nella zona industriale di Monopoli un pozzo abusivo contenente oli esausti, utilizzato dall’officina di una concessionaria d’auto.

Il sequestro si è reso necessario per porre fine al rischioso stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi. In particolare, il personale del Nucleo ha accertato la presenza di un lavandino all’interno dell’officina collegato mediante una tubazione ad un pozzo interrato esterno. L’ispezione del pozzo, ben occultato e identificabile esclusivamente mediante il tappo di chiusura di un foro d’ispezione, ha permesso di accertare la presenza di un’ingente quantità di oli esausti, seppur la documentazione in possesso del titolare della Società dimostrasse il recentissimo smaltimento di tali liquidi inquinanti.

L’autore del reato è stato denunciato per la violazione delle vigenti norme ambientali.