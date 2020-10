Bari, Decaro: «505 i positivi, oggi altri 75. Se situazione peggiora saremo tutti colpevoli»

BARI - Il sindaco Decaro avverte i cittadini di Bari postando un video in cui si vedono dei giovani che festeggiano un compleanno per strada, tutti senza mascherina. «Sono 505 le persone positive al Coronavirus in isolamento domiciliare a Bari. Solo oggi altre 75. Anche studenti. Per questo sono state chiuse alcune classi e messi in quarantena gli alunni. Dobbiamo renderci conto che stiamo attraversando di nuovo un periodo difficile. Lo dico a questi ragazzi che vedete in questo video girato ieri sera, sorpresi senza mascherina dai carabinieri mentre festeggiavano per strada un matrimonio. Lo dico alle famiglie di quei bambini che hanno partecipato a una festa di compleanno portando il contagio a casa e a scuola - sottolinea il sindaco - Saremo tutti colpevoli se la situazione andrà peggiorando. Perché scene come questa in questo momento non hanno nessuna giustificazione. Ci siamo riconquistati la nostra vita e la vita delle nostre attività economiche. Non vanifichiamo tutto. Un po' di sacrificio ancora. Dobbiamo stare attenti», aggiunge.

«In queste ore le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale stanno intensificando ancora di più i controlli e sanzionando fino a 1.000 euro chi non rispetta le regole davanti alle scuole, nei mercati, nei pressi dei locali o al loro interno - e poi conclude - ma è impensabile che si riesca a controllare tutto il territorio cittadino, nemmeno con l'esercito. Dobbiamo essere responsabili. Tutti».