Bari, alloggi popolari nuovi e green al Sant'Anna, Decaro: «A casa a casa ora ve lo dico io»

BARI - Ecosostenibili, a norma per le necessità di residenti disabili, con pannelli solari che coprono la produzione di acqua calda e un impianto fotovoltaico che produce l'energia elettrica che serve ad alimentare tutte le utenze condominiali. Sono veramente all'avanguardia i 123 alloggi popolari che questa mattina sono stati consegnati al quartiere Sant'Anna.

«Si tratta di un complesso edilizio realizzato in via Conenna dal civico 2/a al 2/p – si spiega dall'Agenzia regionale per la casa e l'abitare (Arca) -. Dodici edifici in linea realizzati nel più completo abbattimento di barriere architettoniche e accessibili. Sei di questi alloggi (il 5% del numero complesivo) sono destinati a portatori di handicap e di conseguenza edificati con tutte le cure necessarie del caso». Si chiude così la polemica innescata dal Sunia lo scorso luglio sui tempi di assegnazione degli alloggi, l'indomani dell'invio delle lettere del Comune alle famiglie assegnatarie. I timori del sindacato degli inquilini erano che non si sarebbe fatto in tempo nell'arco dell'estate a consegnare materialmente le abitazioni. I tempi sono slittati di qualche settimana, ma comunque ecco arrivato il giorno fatidico. «La logica è sempre quella di assegnare le case a chi ha davvero bisogno – ha sottolineato in Sunia -, per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di aprire un tavolo di confronto con tutti i sindacati degli inquilini per definire il percorso delle assegnazioni, ritenendo tra l’altro questa una occasione imperdibile per riaffermare i criteri di legalità e giustizia abitativa. Si deve concordare un percorso per ripristinare la legalità soprattutto nei confronti di quelle situazioni nelle quali non può accettarsi la coesistenza tra abusivismo e diritto alla casa».

Il Sunia ricorda infine che ora si deve consegnare le case a San Marcello e quelli che sono state riconsegnati al Comune o all’Arca in altri quartieri come Santo Spirito, perché non c’erano più necessità abitative da parte di chi li occupava.

Nel frattempo è festa per le 123 nuove case consegnate oggi. Gli alloggi hanno superfici che vanno dai 45 ai 90 mq a seconda del numero degli inquilini che le vivranno. Alla cerimonia di consegna è prevista la partecipazione, oltre alle famiglie assegnatarie, il governatore Emiliano, l'amministratore unico di Arca Giuseppe Zichella, del sindaco Decaro e del presidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti