Lotta al Coronavirus, al via la sanificazione nei centri commerciali di Bari

BARI - Prevenzione per l'allarme Coronavirus: alcuni centri commerciali di Bari e provincia si stanno muovendo per sanificare le aree e tutelare i clienti e gli addetti ai lavori da eventuali contagi. Già nella giornata di ieri il parco commerciale di Casamassima aveva provveduto alle operazioni di sterilizzazione dei locali, stessa decisione da parte della galleria Bariblu di Triggiano, che come mostrano le immagini, nella notte, ha incaricato una ditta specializzata per disinfettare le parti comuni. La decisione è avvenuta a titolo precauzionale. I due centri commerciali, così come tutti gli altri della provincia, sono regolarmente aperti nella giornata di oggi, che ha invece visto la chiusura da parte del Governo delle scuole fino al 15 marzo e di stadi e teatri fino al 3 aprile in tutta Italia.