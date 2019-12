Bari, su Instagram è «effetto Piccinni»: Decaro con la parrucca lancia il filtro ufficiale

BARI - Sui social sale la febbre per la riapertura del teatro Piccinni a Bari. Su Instagram il Comune di Bari ha lanciato il "filtro" ufficiale legato all'atteso evento del 5 e 6 dicembre, quando il politeama comunale riaprirà i battenti con una maratona di musica e rappresentazioni. Da oggi si può scaricare l'effetto Piccinni da utilizzare nelle proprie "stories" per scattare foto o registrare video "indossando" la tipica parrucca del 1700 e sentirsi un po' come Niccolò Piccinni.

Ad utilizzarlo per primo è il sindaco Antonio Decaro: «Domani il teatro comunale Niccolò Piccinni sarà restituito ai baresi con spettacoli all’interno e all’esterno del teatro, per coinvolgere tutti i cittadini in questo momento così importante per la città – scrive il primo cittadino su Facebook, pubblicando il video che vedete in evidenza -. Da oggi ognuno potrà sentirsi un po’ nel XVIII secolo con “Effetto Piccinni”: il filtro per le storie di #Instagram che abbiamo creato per l’occasione. Per partecipare tutti, ma proprio tutti a questa grande festa. Devo dire che la parrucca mi dona, a voi come sta?».