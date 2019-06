Bari, ecco la simulazione di incidente stradale alla manifestazione Ciao Vinny

BARI - La festa in piazza Libertà dedicata alla sicurezza all'interno della manifestazione Bari Sicura 2019, organizzata dalla Fondazione Ciao Vinny ha come protagonista quest'anno una simulazione di incidente stradale: ecco come il 118 e i vigili del fuoco si comportano in caso di impatto. Le fasi vengono descritte minuziosamente: dalla chiamata ai soccorsi agli interventi sul campo. I presentatori infatti hanno intervistato tutti i responsabili dei settori per le diverse aree: dal Comandante Vigili del fuoco a Lorenzo de Napoli, caposquadra dei Vigili del fuoco; ci sarà anche il contributo di Gaetano Di Pietro, responsabile 118, Giacomo Di Corato, medico del 118 e Michele Palumbo, Comandante polizia locale.

Nel frattempo continuano le attività negli stand in cui si offrono indicazioni, curiosità, percorsi educativi, visori ottici di realtà aumentata su incidenti stradali. Vi è anche un cocktail bar dove gustare gratuitamente dei prodotti e scoprire come divertirsi in serenità.