«Calamite», la freschezza di Jasmine Carrisi nel nuovo singolo perfetto per l'estate

Si chiama «Calamite» ed è il nuovo brano di Jasmine Carrisi, fresco e perfetto per un'estate di rinascita, accompagnato da un video originale e colorato che vede protagonista la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in tutta la spensieratezza della sua giovane età. «La canzone è nata dopo tutto questo periodo complicato che non ci ha permesso di uscire, incontrare gente e avere contatti - ci ha raccontato Jasmine - rivendica un po' la voglia di vederci. È un pezzo leggero, quello di cui forse abbiamo bisogno in questo momento, e già in tanti la canticchiano».

Arriva dopo il successo dello scorso anno, "Ego", che ha spopolato anche sui social: «Quella della musica è una strada che ho sempre voluto prendere - continua - è chiaro che mamma e papà sono contenti, mio padre mi ha avvisato di tutto quello che potrebbe succedere, le eventuali critiche, ma è il percorso che voglio fare». Decisa e matura, Jasmine non ha ancora programmato la sua estate, anche se non mancano gli impegni, tra cui una partecipazione a una puntata del Battiti Live. Nella sua playlist musicale, però, non mancano le sorprese: «Ho gusti molto vari, ascolto la trap americana, il rap, ma anche l'r'n'b, e perfino i Green Day. Se devo scegliere un'artista dico però Elodie».

E indubbiamente l'esperienza televisiva è stato uno dei tasselli di questo percorso professionale appena sbocciato: «The Voice Senior mi ha aiutata molto, è stato il mio primo programma, ho iniziato in maniera forte, accanto a mio padre, ma anche a Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio. Non è stato facile per me che ho iniziato da così poco, ma è venuto fuori un programma bellissimo». Primo passo di un futuro sicuramente radioso.