«La vita è un sogno»: visioni dantesche con i Tamburellisti di Torrepaduli

Dal lavoro discografico al videoclip: dopo l’uscita del nuovo album dei Tamburellisti di Torrepaduli, «La via dell’armonia: pizzica d’autore», esce oggi sul canale Youtube di Arten il videoclip del primo singolo «La vita è un sogno».

La nuova linea comunicativa e d’immagine dei Tamburellisti di Torrepaduli mira a distaccarsi nettamente dall’immaginario tipico associato all’universo della pizzica, troppo spesso ricco di cliché. Questa «evoluzione», riscontrabile già nella copertina dell’album realizzata da Domenico Giovane, è evidenziata in questo videoclip ideato e diretto da Southern Sofa Film Factory-Produzioni Audiovisive (Lavinia Del Croce e Marco Cardellicchio), girato nei boschi di Palagiano, in provincia di Taranto. «Le atmosfere e il tema della canzone ci hanno dato una mano” - spiegano i registi -. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra alcuni elementi che volevamo inserire, come la visione dantesca del sogno, le atmosfere dei film di Mario Bava e, sicuramente, il significato psicologico del sogno, della lotta fra pensieri, desideri e sentimenti».

Come accade nell’album, anche il videoclip rappresenta il viaggio dell’uomo nel proprio abisso, alla ricerca di un fine o di una fine, un’anima persa tra sogno e vita reale che si chiede dove sia la via dell'Armonia, se esista davvero. L’uomo si ritrova a fare i conti con sé stesso, con spirito critico realizza un bilancio della sua vita e di quella dei suoi simili.

«Quante lotte nel nostro subconscio sono state frutto di una crescita?” - annota Giole Nuzzo, uno dei due giovanissimi componenti dei Tamburellisti di Torrepaduli -. È una lotta tra anime opposte: un’anima incastrata in un corpo che riesce a liberarsi in sogno e prova a farsi strada attraverso un ritmo armonico. Gli opposti diventano complementari, due elementi inscindibili, senza un vincitore né un vinto».

Il disco, pubblicato lo scorso dicembre è composto da nove brani inediti che raccontano una pizzica onirica, utopica, erotica, ospita due eccellenti collaborazioni dei Tamburellisti di Torrepaduli con artisti pugliesi: Nandu Popu (Sud Sound System) nel brano «La via dell’armonia», che dà il nome all’album, ed Ar10 (Andrea Rizzo) in «Extraterrestri a Creta». Oltre alle due già citate, queste le tracce del lavoro discografico: «La vita è un sogno», «Balla Afrodite», «Mani di ragno», «Cantico nuovo», «Il ritmo dell’armonia», «Spunta la luna», «Pizzica erotica».

I Tamburellisti di Torrepaduli sono: Pierpaolo De Giorgi (chitarra e voce), Donato Nuzzo (tamburello e fisarmonica), Rocco Luca (tamburello), Gioele Nuzzo (percussioni e didgeridoo) e Michele Wilde (violino). Il gruppo musicale a partire dal 1990 ha rivalutato per primo la pizzica che da secoli la tradizione popolare del Salento utilizza come terapia.

Numerosi gli album incisi che hanno segnato una svolta nella musica popolare pugliese e italiana, tra i quali lo storico «Fantastica pizzica», 1991; «Pizzica e trance», 1995; «Pizzica e rinascita», «Il tempo della taranta: pizzica d’autore», 2003; «Pizzica grica», 2006; «Taranta taranta», 2009; «La via della taranta», 2013; «La grande pizzica» 2017. Sono ospiti della Notte della Taranta dalla prima edizione del 1998 e nell’arco della carriera hanno suonato in tutto il mondo: Grecia, Albania, Germania, Montenegro, Austria, Svizzera, Ungheria, Canada, Polonia, Australia e nella Cina di Taiwan. Sulle loro musiche ballano compagnie di ballerini greci e persino i Pellerossa del Dakota. Nel 2019 si sono esibiti nel Cortile della Pigna dei Giardini del Vaticano, a Roma.

L’album «La via dell’armonia: pizzica d’autore» - sostenuto da Puglia Sounds, nella programmazione Puglia Sounds Record 2020-2021 della Regione Puglia-Patto per la Puglia, Investiamo nel vostro futuro - è pubblicato da Xo Publishing e co-prodotto dagli artisti insieme con Arten.